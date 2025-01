Ilgiorno.it - Storia di Angela, ingannata dal broker: "Mi sono indebitata per investire. Non vedrò mai più i miei 200mila euro"

, nome di fantasia, si è risvegliata dal sogno senza più risparmi. Ha versato, in diverse tranche, oltrea un falso promotore finanziario, che l’aveva agganciata sui social promettendole facili guadagni e una bussola per orientarsi nella giungla della finanza. "Mifidata di lui", ha raccontato la donna, che nei giorni scorsi si è rivolta a Federconsumatori Milano segnalando la truffa subita. In realtà i soldi non erano mai stati investiti ma erano finiti direttamente nelle tasche del sedicente, nascosti su conti correnti esteri. La donna, una milanese con un lavoro da dipendente in un’azienda e con i risparmi di una vita messi da parte, per soddisfare le continue richieste di denaro è arrivata a chiedere un prestito di 90milaalla sorella, che le ha concesso la somma finita poi nelle tasche del truffatore.