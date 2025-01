Panorama.it - Silent Party: tutti zitti quando si balla

Tre, due, uno, via: ora si! Più che altro, si sta! Benvenuti al, il fenomeno che ha rivoluzionato la notte rendendola più.silenziosa.in discoteca, e fin qui poco male. Non bisogna fare rumore, non bisogna disturbare il vicino che; perciò, al, ognuno è dotato di cuffie e, per l’appunto, ascolta la musica in silenzio,ndo in silenzio, bevendo un drink in silenzio. Ma la svolta arrivasi apprende che ci sono tre canali musicali tra cui scegliere e una libertà quasi anarchica di espressione corporea. Non ti piace la playlist? Cambia canale. Vuoire in solitaria? Vai. Vuoi cantare a squarciagola, stonando senza pietà? Beh, lo farai comunque, ma sotto giudizio silenzioso dei presenti. Tanto, nessuno ti sente.Così, neisilenziosi che vengono organizzati nei luoghi più disparati, si assiste a un’orda di persone che saltano e si dimenano come se fossero a un rave, mentre tutto ciò che senti è il ticchettio delle tue scarpe sul pavimento e un lontano “Yeah!” urlato da un ubriaco col volume al massimo.