Lanazione.it - Scuola, le prime grandi scelte. Countdown per le iscrizioni. Ecco una guida per non sbagliare

PISTOIAConto alla rovescia anche per le famiglie pistoiesi che dovranno iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico. Dalle 8 del prossimo 21 gennaio il Ministero aprirà la piattaforma (chiamata Unica) dove inserire i dati di tutti quegli alunni che da settembre si appresteranno ad entrare in un nuovo ciclo di istruzione. Fino al 10 febbraio i genitori dovranno armarsi di computer, una linea internet, abilità tecnologica e un’identità digitale, ormai necessaria per accedere a tutti i servizi statali telematici. Restano escluse dalla procedura prevista dal Ministero all’istruzione lealladell’infanzia che vengono gestite dal Comune di Pistoia o direttamente nelle segreterie degli istituti comprensivi di riferimento.i passaggi da effettuare: occorre accedere alla homepage della nuova piattaforma andando sul sito unica.