Oasport.it - Sci alpino, Goggia e Brignone all’assalto della classifica generale a St. Anton

La Coppa del Mondo femminile di scivivrà nel mese di gennaio tre fine settimana completamente dedicati alla velocità. Il primo di questi sarà in Austria a St., dove in programma ci sono una discesa ed un superG. L’attesa in casa Italia è tutta per Sofiae Federica, che vanno a caccia di punti pesanti in chiavesu una pista che le ha già viste trionfare nelle stagioni precedenti.non è mai scesa dal podio finora nelle tre gare di velocità finora disputate tra Beaver Creek e St. Moritz. Una vittoria ed un terzo posto in superG ed un secondo posto in discesa. Numeri straordinari al rientro per la bergamasca, che ha fatto sognare anche in gigante a Kranjska Gora, chiudendo in quinta posizione. Proprio il risultato sulle nevi slovene apre scenari nuovi e davvero interessanti per, che può davvero sognare la sfera di cristallo, ma questo traguardo passa assolutamente dall’essere dominante nella sua amata velocità.