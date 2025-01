Formiche.net - Pentagono e Kratos fanno sistema sull’ipersonico. Ecco Mach-Tb 2.0

Arrivano novità sullo sviluppo di capacità ipersoniche per le forze armate di Washington. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha infatti assegnato all’azienda della difesaun contratto del valore massimo di 1,45 miliardi di dollari per aumentare la frequenza dei test di volo sui sistemi ipersonici. Questo accordo quinquennale rappresenta la seconda fase del programma Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (e per questo è definita-Tb 2.0), progettato per rafforzare l’infrastruttura di test necessaria allo sviluppo di armi ipersoniche.La prima fase del programma, guidata da Leidos, si è focalizzata sulla progettazione e dimostrazione di una piattaforma di test per sistemi ipersonici. Con-Tb 2.0, ilpunta a incrementare in modo significativo il numero di test di volo, riducendo i rischi di sviluppo e accelerando la transizione delle tecnologie ipersoniche innovative alle forze armate.