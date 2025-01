Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-COMO 1-1: Isaksen-Tchaouna fasce pericolose. Fadera una costante

Leggi su Calciomercato.it

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Enilive 2024/25espulso (LaPresse) – calciomercato.itTOP Provedel 6,5: almeno due interventi di grande caratura che rinviano il pareggio del. Non basta.Lazzari 5,5. Dal 59? Marusic 6Gigot 5,5Romagnoli 5,5Pellegrini 5,5. Dal 59? Tavares 5,5Guendouzi 5Rovella 6Dele-Bashiru 5,5FLOP5: condivide con. Ma non per il rosso, perché entrambi i cartellini – soprattutto il secondo – erano inesistenti (per correttezza pochi minuti prima c’era la seconda ammonizione per Pellegrini). Perdono entrambi l’ennesima occasione di incidere, di dimostrare qualcosa in più, soprattutto il danese. Invece solita prestazione scarica che è diventata una pessima abitudine.