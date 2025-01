Agi.it - Ora i tifosi della Fiorentina possono andare a Monza

AGI - Iviola residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare i biglietti per la gara di campionato in programma lunedì prossimo all'U-Power Stadium fra. Il via libera è arrivato dopo che il TarLombardia ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione centro di coordinamento viola club nei confronti del provvedimentoprefettura di-Brianza che appunto vietava la vendita di tagliandi ai supporter gigliati residenti a Firenze e provincia dopo i cori di discriminazione razziale registrati all'indirizzo di Vlahovic nel corso di Juve-. Iviola hanno tempo per l'acquisto di un biglietto fino alle 19 di domenica.