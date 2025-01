Panorama.it - OnePlus 13, un salto di qualità per competere con tutti

Leggi su Panorama.it

13 è la chiusura di un cerchio iniziato oltre un decennio fa. Perché l’ultimo arrivato, che è il primo smartphone premium dell’anno, segna definitivamente il distacco didal suo passato. Niente più flagship killer, cioè modelli caratterizzati dae ottime prestazioni proposti a prezzi più bassi della media. Una strategia che ha funzionato subito, insieme al sistema ai inviti che sanciva l’esclusività di un prodotto all’avanguardia ma destinato ai pochi pronti a giocare d’anticipo e credere nella filosofia dei fondatori Pete Lou e Carl Pei (che nel 2021 si è staccato per dedicarsi a Nothing). Con gli anni sono arrivati telefoni sempre eccellenti dal lato costruttivo, veloci come pochi altri rivali e con alcuni tratti distintivi (come l’alert slider per passare con un tocco dalla vibrazione alla modalità silenziosa o impostare la suoneria) utili per differenziarsi in un settore che, nonostante l’evoluzione delle forme (pieghevoli) e dello stile, si è fin troppo appiattito.