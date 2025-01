Thesocialpost.it - Neve, pioggia e vento sull’Italia: scatta l’allarme per le prossime ore, ecco in quali regioni

Domani, sabato 11 gennaio, il maltempo colpirà diverse aree dellecentro-meridionali, con precipitazioni che diventeranno sempre più diffuse e che potrebbero assumere carattere temporalesco. Sono attesi anche venti forti e nevicate sui rilievi appenninici. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo di livello giallo per domani, segnalando un rischio medio legato a temporali, frane e allagamenti in sette. Le aree coinvolte includono Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Lazio e Puglia.Leggi anche: Violenze di Capodanno a Milano, la furia di Del Debbio contro il suo ospite: “In Italia una ragazza va dove c***o vuole”Le previsioni per domani indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche in queste, con piogge diffuse e possibilità di temporali.