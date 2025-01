Anteprima24.it - Nessuno tocchi Ippocrate: ucciso in un agguato a Napoli, i parenti danneggiano l’ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo, quando idell’uomo vittima dell’(CLICCA QUI) hanno appreso in ospedale che era morto si sono lasciati andare a violenze e danneggiamenti: il personale, impaurito, si è rinchiuso nei locali in attesa delle forze dell’ordine. Dopo poco sono intervenute sul posto diverse Volanti della Polizia di Stato che hanno riportato l’ordine. “A noi personale sanitario non interessano le dinamiche che hanno portato a questo, né tantomeno interessa conoscere i responsabili o la matrice. a noi interessa semplicemente che ancora una volta i locali sanitari di un pronto soccorso sono stati teatro di violenza, violenza che resterà impressa negli occhi e nella mente di chi ogni giorno lavora per garantire la salute”, si legge nel profilo Facebook di, che cita fonti interne al