Letture a voce alta con Equi voci

Proseguono nel nuovo anno, con nuovi appuntamenti, lecollettive e pubbliche in biblioteca, in libreria, nei centri di aggregazione, nelle residenze per gli anziani, nelle scuole e non solo a cura di “Lettori“. Il 16 gennaio alle 19 nella “Libreria MaMì“ in via Calzecchi 2 tra le zone di Città Studi e Argonne è in programma la lettura integrale del racconto di Susan Glaspell “Una giuria di sole donne”. Di che tratta? "Una casa isolata, un omicidio inspiegabile per gli uomini di legge, solo occhi diversi saranno in grado di cogliere indizi invisibili, rileggere la realtà e, infine, emettere un giudizio fondato sulla solidarietà femminile". Partecipazione gratuita, gradita la prenotazione: [email protected] ; 3925547739.