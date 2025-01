Nerdpool.it - Let’s Sing 2025: disponibile la seconda espansione del VIP Pass

Per gli amanti del karaoke di tutto il mondo, ilparte con il piede giusto! Siamo entusiasti di annunciare che ladel VIPdia partire da oggi, 9 gennaio, portando con sé nuovi successi indimenticabili per ravvivare le vostre playlist.Nuovi brani da cantare!Cosa c’è di meglio per affrontare le lunghe notti invernali se non cantare a squarciagola? Grazie al VIP, il nuovo anno sarà ricco di momenti musicali, perfetti per sollevare gli spiriti e diffondere vibrazioni positive.Con il VIP, avrete accesso a una libreria in continua crescita di 171 brani, che spaziano dai più grandi successi globali ai classici intramontabili del karaoke. È l’ideale per trasformare qualsiasi serata in una gara di canto memorabile, sia che siate professionisti o nuovi al mondo del karaoke.