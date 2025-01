Ilrestodelcarlino.it - “L’Aci ha chiesto a mio padre di rinnovare la patente, ma lui è morto da 48 anni...”

Ravenna, 10 gennaio 2025 – “Mioè deceduto quasi mezzo secolo fa ma l’altro giorno è arrivata la lettera verde con l’avviso delper il rinnovo della sua, con tanto di uffici e orari di apertura dove recarsi”. A denunciare quella che definisce “una vicenda surreale e assurda” è Paolo Bernardi, figlio del noto tenore ravennate Giuliano, astro nascente della lirica la cui vita fu spezzata a soli 37e mezzo il 4 giugno 1977 in un tragico incidente stradale che sconvolse la città. “Quando dopo capodanno sono andato ad aprire la buchetta dell’abitazione di famiglia in via Fiume Avisio (poco distante dal giardino intitolato proprio a Giuliano Bernardi, ndr) – racconta Paolo –, dove io e mio fratello non viviamo più dama dove sono in corso alcuni lavori, ho visto la busta dele ho pensato che fosse una presa per i fondelli”.