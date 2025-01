Ilnapolista.it - La Liga si appellerà alla giustizia ordinaria per il caso di Dani Olmo e Pau Victor (El Mundo)

Laspagnola, con presidente Javier Tebas, ha deciso di appellarsidopo il consenso dal Csd (Consiglio superiore dello sport) di registraree Paucome calciatori del Barcellona.Lasipere PauSecondo quanto riportato da El:Laha deciso di non aspettare il processo sportivo e siper la decisione del Csd sui giocatori registrati, ma non autorizzati dperché il Barcellona non ha rispettato le regole del Fair Play finanziario. Fonti hanno confermato che depositeranno a breve un ricorso contro questa decisione davanti al Tribunale del contenzioso amministrativo per cercare di evitare che questa ingiunzione sia efficace. Mercoledì, il Csd ha giustificato la sua decisione in base all’articolo 27 della legge sportiva, che afferma che gli atleti professionisti hanno il diritto “a una carriera sportiva in base al loro potenziale” e ha sostenuto che il Barça è coinvolto in un torneo di impatto globale.