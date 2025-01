Metropolitanmagazine.it - Kolo Muani ha detto sì alla Juventus

Potrebbe essereil nuovo attaccante della. Il giocatore francese, che piace a Giuntoli e anche a Thiago Motta, avrebbe dato il via libera al trasferimento in bianconero. Da qualche settimana viva da separato in casa data la scarsa considerazione riservatagli da Luis Enrique. Il ragazzo, che ha ventisei anni e da alcune settimane ha rotto con il tecnico Luis Enrique, dopo essersi guardato intorno per comprendere a quale club dare il proprio favore, ha comunicato un “Ok” convinto. Perché sa di piacere al tecnico bianconero e perché ha intuito che se la potrà giocare eccome con Vlahovic, che sinora ha trovato continuità dal primo minuto non tanto per le sue prestazioni quanto perché non c’era una vera alternativa visto che Milik era ed è out dall’inizio stagione e pure Nico Gonzalez per oltre due mesi è stato indisponibile per un problema muscolare.