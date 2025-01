Donnapop.it - Katia Follesa a Sanremo 2025 con Carlo Conti? Arriva uno stop inaspettato: ecco cosa sta succedendo

Nonostante manchi pochissimo al Festival didi, il cast non sembra essere ancora chiuso:è successo con la partecipazione di?La comica, nota per il duo con Valeria Graci, sarebbe dovuta essere una delle co-conduttrici del Direttore Artistico del grande evento al Teatro Ariston, ma a quanto pare qualsta andando storto. Insieme a, gli altri volti reclutati dadovrebbero essere quelli di Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari, Serena Rossi e Damiano David.Proprio la penultima di questa lista, però, ieri ha smentito la sua partecipazione con queste parole: “Ho letto qual, ma non so nulla. Io non ne so niente, giuro. Poi è ovvio che sarebbe bellissimo. Se dovessi essere la co-conduttrice di, sarei la donna, la fan e l’artista più felice del mondo“.