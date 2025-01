Thesocialpost.it - Giacenza media per Isee 2025: cosa è, dove fare richiesta e come si calcola. La guida

Vi sarà capitato, e continuerà a capitarvi, di imbattervi nelladella “” di tutti i conti correnti intestati ai componenti del nucleo familiare ai fini. Questa è infatti una informazione essenziale per richiedere il documento. Maè?si richiede?si? A quale anno si deveriferimento? In questo articolo forniamo le risposte a queste domande. L’è quello strumento con cui si va are la situazione economica di una famiglia. Ai fini del calcolo dell’, quindi, si tiene conto tanto dei redditi quanto dei patrimoni del nucleo familiare, e per questo tra i documenti richiesti per l’attestazione ci sono anche quelliviene indicato saldo edi eventuali conti corrente, conti deposito o risparmio libero/vincolato e conti terzi individuale/globale.