Inter-news.it - Gemmi (DS Empoli): «Possiamo riscattare tre giocatori! Esposito tra questi»

Roberto, Direttore Sportivo dell’, intervenuto in diretta su Sky Sport, ha parlato del mercato del club toscano in riferimento al possibile acquisto di Sebastiano.RISCATTO POSSIBILE – L’continua a guardare al futuro con ambizione, mentre si gode l’ottimo rendimento di tre giovani talenti in prestito: Sebastiano, Lorenzo Colombo e Luca Pellegrini. A fare il punto della situazione è stato il Direttore Sportivo del club, Roberto: «comprare a titolo definitivo Colombo,e Pellegrini a fine stagione. Sono arrivati in prestito con diritto di riscatto e non c’è controriscatto. Riscatto? C’è tempo per decidere. Spero possano arrivare tutti e tre in Nazionale. Siamo contenti del loro rendimento, possono fare ancora di più e un giorno magari giocare in una big».