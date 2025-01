Zonawrestling.net - È scomparso Black Bart, veterano che era stato il mentore di JBL

La scomparsa di, il cui vero nome era Richard Harris, è venuto a mancare all’età di 76 anni. La moglie Linda ha annunciato la notizia su Facebook: “Voi potreste conoscerlo come, ma per me era mio marito Ricky. Ci ha lasciato questa mattina. Èdichiarato deceduto alle 5:26. Ora riposa in pace”.La malattia e gli ultimi giorniIldel wrestling stava combattendo contro un cancro al fegato al quarto stadio, diagnosticato nel 2023. A dicembre 2024, Harris aveva deciso di interrompere la chemioterapia. Secondo quanto riportato da Slam Wrestling, l’assicurazione aveva smesso di coprire le spese per la riabilitazione il mese scorso.La carriera diDebuttando nel 1975, Harris ha avuto una vera carriera da, conquistando titoli nei territori della Florida e del Mid-Atlantic, lavorando principalmente come jobber quando si andava a livello nazionale con brevi apparizioni in WWF e WCW.