Romadailynews.it - Dipendente Ama porta il pc in assistenza, il tecnico trova video con violenze su minori

Leggi su Romadailynews.it

Uomo di 60 anni,Ama, è stato arrestato in flagranza di reato finendo in carcere per detenzione di materiale pedopornografico.La scoperta choc da parte delinformatico, l’uomo avevato il suo pc inil 27 dicembre.All’interno del dispositivo oltre 500, ritraenti immagini disessuali e abusi su bambine e neonate.Immediatamente ilha avvertito le forze dell’ordine, denunciando.La polizia ha bussato alladell’abitazione del 60enne, nella periferia Sud di Roma, per il sequestro dei dispositivi elettronici in suo possesso.Nessuno scontro, nessuna resistenza da parte di quest’ultimo, a casa era presente la moglie.Sugli hard disk consegnati dall’uomo sono statete migliaia di immagini pedopornografiche.Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato, come previsto in casi del genere.