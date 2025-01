Lanazione.it - Delirio a due, lo spettacolo con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase al Capodaglio

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Si chiamaa due, è loconDiche andrà in scena al Teatro Wandadi Castelfranco Piandiscò stasera venerdì 10 gennaio alle ore 21. Lodi Eugene Ionesco per la traduzione di Gian Renzo Morteo e la regia di Giorgio Gallione, porta in scenae Dinei loro panni preferiti.a due è infatti un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide. Nella commedia domina il paradosso e il grottesco e la perenne, futile, incessante lite tra Lui e Lei, ridicole marionette umane imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo.