Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 i pronostici il programma e gli arbitri della 15^ giornata

InB tre big match: Ostra-Castelfrettese, Olimpia Marzocca-Montemarciano e Osimo 2011-Borgo Minonna. Sfide salvezza Labor-Staffolo e Castelleonese-Castelbellino. Nel girone C la Passatempese ospita la capolista Borgo Mogliano. Insfida ostica per il Le Torri Castelplanio contro il Trecastelli, senza dimenticare tre grandi derby: Monsano-Chiaravalle, Serrana-Cupramontana e Aesse Senigallia-Corinaldo VALLESINA, 10 gennaio– In questo fine settimana si chiude il girone d’andata di. Si giocano, infatti, le gare15^. Andiamo a scoprire ilcompleto delle gare tra venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio nella Vallesina e dintorni.La 15^diQuesta 15^del girone B dici regala ben tre scontri diretti di alta quota: parliamo di Ostra-Castelfrettese, terza contro, Olimpia Marzocca-Montemarciano,contro quarta, e Osimo-Borgo Minonna, quinta contro ottava.