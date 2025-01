.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri dell’11^ giornata

Il Corinaldo ospita il Lisciani Teramo per cercare di conquistare il titolo d’inverno. Al PalaTriccoli lo Jesi affronta il Recanati. Derby universitario per il Cus Ancona contro il Cus Macerata CORINALDO, JESI e ANCONA, 10 gennaio– La primadell’annoinB girone D dia 5 è quella che chiude il girone d’andata. Domani, sabato 11 gennaio, si giocano infatti le gare. A giocarsi il titolo d’inverno abbiamo quattro squadre: le capoliste Eta Beta Fano e Mernap Faenza (18 punti), l’inseguitrice Corinaldo (17) e il Recanati quarto (16). I fanesi affrontano il Città di Chieti in Trasferta, il Corinaldo ospita la Lisciani Teramo tra le mura amiche e i recanatesi saranno di scena al PalaTriccoli contro lo Jesi. La Mernap Faenza osserva il suo turno di riposo: per conquistare il girone d’andata deve sperare nei passi falsi di queste altre tre squadre e che le classifica resti invariata.