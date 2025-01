Movieplayer.it - Amici 24, le anticipazioni di domenica 12 gennaio: le sfide sono rimandate, i cantanti presentano gli inediti

Dopo la pausa natalizia,24 torna in tv su Canale 5 e nel pomeridiano della: tante le novità anche nella puntata del 122025, la prima del nuovo anno. Con la fine delle vacanze di Natale anche i programmi di Mediaset riprendono la loro naturale programmazione.24 si era fermato a dicembre per qualche settimana ma da12torna in tv con i nuovi episodi del pomeridiano, in vista del serale che pare sia previsto in primavera. Grazie a Superguidatv abbiamo già una panoramica su quello che accadrà nella prossima puntata e, come al solito, non mancheranno i colpi di scena.24, nessun allievo in sfida, continue liti tra i prof Chi si aspettava di vedere gli allievi di canto in sfida dopo il .