Firenze, 10 gennaio 2025 –è pronto adsoccorritori e enti distribuendo cibo. A Losdevastanti incendi hanno bruciato almeno 10.000 tra case, edifici e altre strutture. Le persone sfollate e sottoposte a ordini di evacuazione sono almeno 180mila, come riferiscono i media americani. Gli incendi hanno mandato in fumo un'area di circa 117 chilometri quadrati, più o meno la dimensione di San Francisco. Il famoso locale fiorentino che, in collaborazione con il noto imprenditore Joe, aveva aperto a Losun primo locale ad Abbott Kinney Boulevard, Venice Beach nel 2019 e un secondo nel 2024 a Koreatown, si è reso disponibile a fornire beni di prima necessità quali cibo e bevande alle persone coinvolte dalla tragedia di fuoco che sta devastando Los