Vittozzi, stagione finita per un problema alla schiena. Lisa, stop di coraggio: "Obiettivo Olimpiadi»

, regina senza timori, nemmeno quello di fermarsi per un po’.e la forza di capire quando unaè da mettere in ghiaccio ancora prima che cominci davvero. La 29enne da Sappada, campionessa di biathlon, è frenata d. Unaccusato in autunno, nel pieno della preparazione per le gare e ora punta al bersaglio grosso: le. L’infortunio solo pochi giorni fa pareva risolto: "Quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità – spiega la detentrice della Coppa del Mondo generale –, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato".oltre al fisico straordinario, negli anni, ha sviluppato anche una forza mentale fuori dal comune. Quando le sue percentuali al bersaglio erano finite sotto terra si era affidata a un mental coach per riportare la propria performance sportiva ai massimi livelli.