VIDEO/ Genovese (Patto Civico): "Sindaco senza più dignità e autonomia politica"

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ ufficiale, da oggi, il comune di Avellino è guidato da una persona che non ha più unané, che ha preferito inchinarsi all’arroganza di un uomo che in modo aggressivo e pubblicamente le ha detto: o fai tutto ciò che dico io, o nomini la giunta che ti ordino io o ti anniento”. E’ quanto dichiarato dal consigliere del “” Rinocon unpostato sui social. Una dichiarazione che arriva dopo la ritrovata unità nella maggioranza per ilLaura Nargi.“Da oggi Nargi, di fatto, non e’ più ildi Avellino. La nostra citta’ , unica in Italia, avrà due vicesindaci, Nargi e Mazza e unesterno, non votato dal popolo che si chiama Festa – afferma – Il nostro consiglio comunale è umiliato. Le linee programmatiche sono state sostituite da ciò che è imposto dall’esterno.