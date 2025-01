Inter-news.it - Venezia-Inter, due in gruppo! Barella, no all’Arabia! | Inter Chat Live

Si avvicina Venezia-Inter, in programma domenica pomeriggio. Ritorna l'appuntamento con Inter Chat Live, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l'Inter. Ci si avvicina sempre più al ritorno in campo della formazione di Simone Inzaghi dopo la disfatta in Supercoppa Italiana. La buona notizia è che l'allenatore potrà contare nuovamente su due importanti elementi del team in gruppo di domenica pomeriggio. Intanto continuano i rumors di mercato, come quello di un netto "no" da parte di Nicolò Barella ad un'offerta succulenta proveniente dall'Arabia Saudita.