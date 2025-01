Tiro con l’arco | Nespoli guida raduno Cantalupa verso World Series a Nimes ed Europei indoor

Leggi su Sportface.it

Primodell’anno per la Nazionale Olimpica dicon, che si è messa al lavoro a, nei pressi di Torino, sede del Centro Tecnico Federale. Gli arcieri azzurri fino a domani, venerdì 10 gennaio, si alleneranno in gruppo in vista del primo appuntamento di spicco della stagione, vale a dire glidi Samsun, in Turchia, che si disputeranno dal 17 al 23 febbraio, ma fra pochi giorni si fa sul serio con la tappa delledi, in Francia.Lo staff tecnico, formato dal direttore tecnico di settore Giorgio Botto, dai tecnici Matteo Bisiani, Amedeo Tonelli e Natalia Valeeva, dal Preparatore Atletico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattari, è al lavoro in queste ore con un gruppo ristretto di 14 arcieri. I convocati per il primodell’anno sono, nel dettaglio, capitanati dall’espertissimo azzurro di punta e olimpionico Mauro(Aeronautica Militare), con lui anche Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre) per quanto riguarda gli uomini, e poi le donne Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Loredana Spera (Arcieri della Signoria) e Lucia Mosna (Arcieri Valli Di Non E Di Sol).