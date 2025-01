Tentato suicidio a Latina | sventato dopo 10 ore di trattative

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 gennaio 2025 – Si era seduto sul cornicione del tetto del palazzo ed è stato lì, per ore, minacciando di lanciarsi nel vuoto (leggi qui). Intense leper cercare di farlo desistere dall’intento suicida, durate poi 10 lunghe ore: ogni minuto era prezioso per salvare la vita del 53enne.Erano le 8:30 circa quando i Carabinieri hanno implementato il dispositivo con personale della Compagnia Carabinieri die della dipendente Stazione capoluogo, Comandanti in testa, nonché attraverso l’intervento del Comandante del Reparto Operativo, nella qualità di incident commander e del team di negoziatori del Comando Provinciale Carabinieri di, che hanno proseguito la negoziazione inizialmente avviata da personale della Stazione di, unitamente a personale della Polizia Ferroviaria di Formia, in transito.