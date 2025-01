Gamberorosso.it - Svolta in Franciacorta per Barone Pizzini: tutta la produzione di vino diventa vegana

Laabbraccia la rivoluzione, azienda pioniera del biologico nel mondo del(sin dal 1997), raggiunge la certificazioneper l’interaproprio a ridosso del veganuary, il mese dedicato al movimento di origine inglese che invita a rinunciare per 31 giorni a cibi e bevande di derivazione animale. La certificazione sarà dalla linea diai vini fermi della marchigiana Pievalta e della toscana Ghiaccioforte. «Abbiamo iniziato un percorso nel 2012 per produrre vini vegani, e oggi raccogliamo i frutti», racconta al Gambero Rosso Silvano Brescianini, amministratore delegato dell’azienda e presidente del consorzio.Silvano Brescianini, amministratore delegato dell’azienda e presidente del consorzioottiene la certificazioneGennaio è il mese del veganuary, movimento che invita a rinunciare a carne, pesce, uova e latticini per 31 giorni.