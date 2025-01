Ilfoglio.it - Storia della libertà di Cecilia attraverso la sua voce (e un sacchetto nero)

Laè tornata ed è questa l’unica unità di misura che abbiamo avuto a disposizione negli ultimi ventuno giorni per capire come stava la nostraSala, arrestata illegalmente in Iran il 19 dicembre, ieri liberata e rientrata a Roma. Ha telefonato quattro volte: quando è stata arrestata, il giorno dopo Natale, il primo giorno dell’anno e il 7 gennaio, che oggi sappiamo essere la vigilialiberazione. Ogni volta il tonoè stato un segnale, l’unico. La penultima telefonata, a Capodanno, è stata la più straziante, la suasi spezzava e pure le rassicurazioni arrivate fino a quel momento su quelle che gli iraniani sprezzanti definivano “agevolazioni”: il pacco con i vestiti caldi, una mascherina per gli occhi contro il faro sempre acceso nella cella vuota, un nécessaire, quattro libri, gli occhiali non le era mai stato consegnato, anche se si era detto di sì.