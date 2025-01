Ilgiorno.it - Si allarga la rete della carità, il refettorio apre anche il sabato

Leggi su Ilgiorno.it

Lasempre più al servizio di chi ha bisogno. Ildi via Moncenisio, già operativo per i pasti serali dal lunedì al venerdì con i volontari dell’associazione Non di solo pane,l’attivitàalmattina. L’obiettivo è distribuire le derrate alimentari a coloro che le richiedono. Il primo servizio è partito il primodell’anno e continuerà questo. Una quarantina di volontari hanno accolto le 60 persone che si sono presentate alle quali sono stati distribuiti 158 sacchetti. "Naturalmente non è un dato positivo la presenza di 60 persone che si sono presentate al– commenta una volontaria – si tratta di donne e uomini che vivono a Magenta e comuni limitrofi che già, in alcuni casi, frequentano il". Tra di loro ci sono famiglie già conosciute da Caritas e San Vincenzo che seguono chi sta vivendo periodi di crisi.