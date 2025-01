Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione del Palamolza. In arrivo un milione di euro per il padiglione A e l’esterno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono gli interventi per l’intera, interna ed esterna del, lo storico Palazzetto dello sport di Modena. È di pochi giorni fa la notizia che il rinnovamento delA e dell’area esterna è stato ammesso a finanziamento per undidal ministero. "Dopo gli importanti investimenti degli scorsi anni che hanno consentito all’Amministrazione comunale di rinnovare una parte importante del palazzetto e di riconsegnarlo alla città e alle società sportive – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Guerzoni – ora possiamo avviare l’intervento conclusivo che interesserà in particolare ilA dele l’area esterna, progetto risultato tra i 34 vincitori del bando sul territorio nazionale. Nei prossimi mesi gli uffici tecnici del settore procederanno alla stesura del progetto esecutivo, in modo da riuscire ad indire la gara per aggiudicare i lavori entro la fine del 2025".