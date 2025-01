Butac.it - Occhio alle false liquidazioni online

Una lettrice ci ha segnalato un post sponsorizzato, di quelli che Meta fatica a rimuovere visto che rimuovere una truffa = meno soldi in entrata, e che Facebook campa di queste cose. Il post però è abbastanza pericoloso: visto il periodo di saldi nei negozi fisici, il rischio che gli utenti possano cascarci è alto.La pagina che ci è stata segnalata si chiama Liquidazione dei profumi, e pubblica post che sostengono sia collegata a Sephora, dove – dicono – è in corso una liquidazione della loro merce. Questo uno dei testi che sta circolando:S????R? h? ??n???t? ?? ?r?m?z??n? “???????????? ??? ???????” ??n s??t??? ???n? d? ?r?fum? f?m?s? a ???h? ?ur? Qu?st’?nv?rn?, ?nv??? d? sm??t?r? ?? m?r?? ?nv?ndut?, ?’?z??nd? h? d???s? d? ??nf?z??n?r?? ?n s??t??? ? d?str?bu?r?? ?? ????nt?, ?h? r?durrà g?? s?r??h? ? r?ff?rz?rà ?’?mm?g?n? d???’?z??nd?!!! L? ?r?m?z??n? ?ffr? a tutt? g?? ?t????n? ?’????rtun?tà d? ?tt?n?r? un? s??t??? ???n? d? ?r?fum? ?? ?r?zz? ??ù b?ss?!??r ?tt?n?r??, b?st? ??m????r? un br?v? qu?st??n?r?? s?tt? ?? ??st! ??nd?v?d?t? ?n?h? ??n ? v?str? ?m???, ??r?hé ?? ?r?d?tt? h? un? qu?nt?tà ??m?tat?!Per i tanti detrattori dell’Unione Europea, ci sembra utile informarvi che noi all’interno dell’Unione siamo in grado di vedere le inserzioni che la pagina ha pubblicato questa settimana, fossimo in altri Paesi non potremmo.