Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Sono contraria ai rimpasti, Salvini al Viminale non è all’ordine del giorno. Santanché dovrà dimettersi? Vediamo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nontendenzialmente favorevole alla parola rimpasto”. Giorgia, durante la conferenza stampa organizzata ddei giornalisti e della stampa parlamentare, ha risposto anche alle domande sul futuro dell’esecutivo. E in particolare sul ministro dei Trasporti Matteoche, dopo l’assoluzione per il caso Open Arms, si è ipotizzato potesse tornare al. Il leader della Lega, ha detto la premier, “sarebbe un ottimo ministro dell’Interno. Ha ragionea dire che in assenza di un provvedimento giudiziario a suo carico avrebbe chiesto è ottenuto il ministero dell’Interno. D’altra parte anche Piantedosi è un ottimo ministro dell’Interno. Allo stato attuale non credo chealsiadel”.Se la presidente del Consiglio però nega che ci possano essere cambiamenti nello schema di governo per sua iniziativa, per la prima volta non ha escluso che qualcosa potresse succedere se la ministra del Turismo Danielafosse rinviata a giudizio in uno dei due procedimenti sul caso Visibilia.