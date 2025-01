Ilnapolista.it - Luiz Felipe: «Ho scelto Marsiglia per De Zerbi. È una piazza simile a Roma e Napoli»

Leggi su Ilnapolista.it

è arrivato aa parametro zero, firmando un contratto di 18 mesi dopo l’esperienza all’Al Ittihad. L’ex difensore della Lazio era nella lista mercato anche del: «Hoper De. È una»Alla conferenza di presentazione col suo nuovo club, ha dichiarato:«L’allenatore è stato fondamentale nella mia scelta. Ilun grande club, Delo conosco dai tempi del Sassuolo, è sempre stato difficile giocare contro di lui e voglio imparare dal mio tecnico».Non gioca dal 24 agosto:«Sinceramente, mi sento bene. È stato solo a dicembre che non mi sono allenato con il gruppo. Ma avevo un preparatore fisico, non ero inattivo. Ho ancora bisogno di un paio di settimane per essere al 100%».Ha infine aggiunto:«è un po’ come, la gente è appassionata di calcio, come anche a