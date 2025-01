Oasport.it - Lindsey Vonn scalda il motore e si avvicina alle migliori nella prima prova a St. Anton

ha disputato una sola gara dal suo rientro in Coppa del Mondo (cinque anni dopo il ritiro), ma l’impressione è che possa presto cominciare a mettere nel mirino dei piazzamenti di prestigio sia in SuperG che in discesa libera, magari già a partire dal doppio appuntamento di questo weekend sulle nevi di Sankt.La quarantenne americana, dopo aver fatto fatica ad emergere (mai tra le15) nelle gare FIS di inizio dicembre a Copper Mountain, si è fatta poi trovare pronta lo scorso 21 dicembre al debutto stagionale nel circuito maggiore ottenendo un notevole 14° posto nel supergigante di St. Moritz e mettendo in mostra soprattutto alcuni tratti (i più tecnici) all’altezza delle big.Quest’oggi, quasi tre settimane più tardi,ha proseguito il suo percorso di crescita firmando il decimo tempo nel primo training ufficiale della discesa di St.