Quotidiano.net - Liberata Cecilia Sala. L’abbraccio col fidanzato sulla pista. La premier: sei stata forte e brava

Leggi su Quotidiano.net

Libera già dalla mattina a Teheran. Adesso anche sorridente e commossa.è finalmente in Italia.di Ciampino, appena sbarcata dal volo organizzato dai nostri servizi segreti, trova il miglior comitato d’accoglienza. I 21 giorni di prigionia nel carcere iraniano di Evin – senza accuse plausibili e in condizioni disagiate – lasciano spazio alla gioia. La 29enne giornalista romana corre incontro al compagno e collega Daniele Raineri e si scioglie in un lungo abbraccio. Poi la scena si ripete – pochi metri più in là – con il papà Renato e la mamma Elisabetta Vernoni. "Papà, ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa", sono le parole che filtrano. Ogni passo è una sorpresa. La madre si stringe alla figlia. "Sono nata oggi", le prime parole pronunciate per fissare il momento solenne.