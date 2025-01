Quotidiano.net - Le donne più eleganti di sempre

Non sono solamente gli abiti di marca o i gioielli costosi e luccicanti a rendere una donna elegante. Contano spesso il portamento e l’atteggiamento, caratteristiche fondamentali e ancora più importanti per riuscire a spiccare e apparire sinuose e – allo stesso tempo – lontanissime da una qualsiasi volgarità. Sono numerosi gli esempi dicelebri che incarnano questi elementi e sono, ancora oggi, considerate tra le figure femminili piùe invidiabili. Grace Kelly Impossibile non partire da lei, Grace Kelly. Nata nel 1929 e scomparsa nel 1982, si era imposta fin da quando era attrice per la sua estrema eleganza che raffigurava l’ideale incarnazione dello stile Anni ’50 del New Look di Dior. Quando, nel 1956, decise di sposare Ranieri di Monaco diventando principessa, il suo stile fu ancora più consacrato grazie a un abito nuziale che, anche nei tempi moderni, viene considerato un simbolo, il più bello di tutti i tempi.