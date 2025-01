Cityrumors.it - La libertà di Cecilia Sala e un amore che attraversa frontiere e conflitti

Dopo 21 giorni di prigioniatorna libera: ad accoglierla a Ciampino i genitori e il compagno Daniele Raineri.Dopo 21 giorni di detenzione,è finalmente tornata libera. La giovane giornalista italiana, conosciuta per la sua capacità di raccontare ie le crisi internazionali con uno sguardo empatico e incisivo, ha fatto ritorno in Italia, accolta da un abbraccio che sa di sollievo e.Raineri giornalista collega e compagno dia Ciampino Cityrumors.it foto AnsaAd attenderla all’aeroporto di Ciampino c’erano i suoi genitori, ma anche il suo compagno Daniele Raineri, giornalista de Il Post e stimato inviato di guerra con una lunga esperienza in Iraq e Ucraina.Daniele Raineri su: “l’ho trovata bene”“L’ho trovata bene, anche se provata e stanca”, ha commentato Raineri, le cui parole svelano la tensione vissuta durante l’attesa e la gioia di poterla riabbracciare.