Grosso incendio a Pescarenico (Lecco): una persona ustionata. Fiamme partite da una canna fumaria

, 9 gennaio 2025 – Unè divampato a, il rione dei Promessi sposi, a. Lestanno bruciando il tetto di un'abitazione, in via Federico Borromeo. Unarisulta sia rimasta. Dopo essere stata soccorsa, è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Il rogo è scoppiato poco dopo le 13.30. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provincia di. La zona è stata cinturata. In posto anche i carabinieri e i sanitari di Areu. Il fuoco ha sprigionato una densa colonna di fumo grigio alta decine di metri e visibile da tutta la zona. Probabilmente il rogo è stato innescato dal surriscaldamento di una. Oltre che alla copertura, sta divorando anche l'ultimo piano dell'edificio.