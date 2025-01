Gamberorosso.it - Giorgio Locatelli apre un ristorante alla National Gallery di Londra: “Saremo una pubblicità per il made in Italy”

un nuovodi. A dare la notizia è proprio lui in una puntata del podcast Foodminds in cui dice: «Abbiamo un grosso progetto che comincerà a maggioa Trafalgar Square, la prima volta che ladecide di avere unitaliano, scelto noi, abbiamo fatto un bando pubblico e l’abbiamo vinto».La chiusura di LocandaQualche giorno fa, i fan del giudice di Masterchef hanno tremato per la chiusura, dopo oltre 20 anni, delLocanda(ne abbiamo parlato qui) con un post in cui ha detto: «È con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamola chiusura definitiva del locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici».