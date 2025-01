Esame del sangue rileva l’endometriosi con una precisione fino al 997% | svolta nella diagnosi

Fanpage.it - Esame del sangue rileva l’endometriosi con una precisione fino al 99,7%: svolta nella diagnosi

Ricercatori australiani hanno sviluppato un test delsperimentale in grado dire l'endometriosi con un'accuratezza prossima al 100 percento, distinguendola da altre condizioni con sintomi simili. Si tratta di una possibiledella condizione, che colpisce oltre 3 milioni di donne solo in Italia. In media si attendono sette anni di dolori e problemi per la conferma, ottenuta attraverso uninvasivo.