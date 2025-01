Calcionews24.com - Dario Canovi: «Per evitare che Falcao andasse all’Inter si mossero Andreotti e pure il Papa… Ecco come Cerezo è finito alla Sampdoria»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, storico procuratore calcistico, sulle trattative di calciomercato più importanti in Serie A. I dettagli C’è stato un caso clamoroso nella storia del calciomercato. Ed è successo nel 1983, quando il romanistarischiò di passare, affare saltato per interventi “pesanti”, a partire da quello di Giulio(ma non .