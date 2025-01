.com - Chiara Galiazzo pubblica il singolo Valore, già virale sui social

il suo nuovo brano, diventato giàda settimane dopo un’esibizione televisiva che ha conquistato iCosìracconta il suo nuovo brano, in uscita il 10 gennaio diventato giàda settimane dopo un’esibizione televisiva che ha conquistato i: “” ruota attorno un semplice concetto: quando sai voler bene e riesci a provare un grande sentimento per un’altra persona, che può essere un partner, un figlio, chiunque diventi particolarmente caro, tutto ciò che prima di incontrare questo sentimento sembrava grande e insormontabile, quasi sparisce. ”Perché tutto sembra piccolo vicino a te” è il claim della canzone, che ne racchiude il significato. Abbiamo voluto mantenere una produzione essenziale per dare peso alle parole e alla voce.