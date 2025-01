Dilei.it - Belen Rodriguez torna in tv e punge Stefano De Martino: “Chiusa in casa per mesi”

Leggi su Dilei.it

La storia d’amore conDeha inevitabilmente segnato. Una storia d’amore importante, passionale e intensa, nella quale la soubrette argentina ha creduto fino alla fine. Tanto da provarci e riprovarci più volte. Accettare la fine è stato tutt’altro che semplice, come ogni donna innamorata può ben comprendere. E così non è tanto difficile per la soubrette sudamericana lasciarsi andare a qualche frecciatina di troppo nei confronti del marito, oggi tra i conduttori più amati e stimati della tv italiana. Certe ferite non passano, semplicemente cicatrizzano.L’ultima frecciatina diDeNella seconda puntata di Amore alla prova-La crisi del settimo anno, il nuovo programma che conduce su Real Time,ha lanciato una stoccata aDe