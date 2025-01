Ilrestodelcarlino.it - Bardarov con la Yuasa Battery nel destino

Sullo sfondo l’importantissima gara casalinga contro Taranto, rivale diretta per la salvezza, in programma domenica alle ore 19 al PalaSavelli dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Un match che può avere una valenza decisiva o quasi per la stagione dellaalla prima annata in Superlega. In questi giorni però c’è anche da alzare il sipario sul nuovo arrivato in casaovvero il giovane bulgaro classe 2003 Denislav. Arrivato da circa 72 ore, un paio di allenamenti già svolti con la squadra per lo schiacciatore che è pronto a mettere anche il suo mattoncino e dare il suo contributo alla causa della. Di certo nelle sue prime parole tanto sano realismo e una mentalità tutta volta al lavoro, senza particolari voli pindarici: "Il mio obiettivo è legato al presente, voglio lavorare duro e dare il massimo in ogni momento.