Donnapop.it - Barbara D’Urso non c’è più, ma la sua tv è più viva che mai: omofobia e sessismo a Pomeriggio 5

è diventata, colpevolmente, il primo (e per molto tempo unico) simbolo del trash della televisione italiana. Col senno di poi, mi viene da dire che sia stata una sorta di vittima sacrificale: ha pagato lei per tutti. E non solo perché è stata licenziata da Mediaset, ma perché quel marchio le è rimasto attaccato addosso ed è ormai indelebile. Chiarisco: la responsabilità è solo e soltanto sua, da parte mia non vi è alcuna intenzione di giustificarla né di discolparla;ha creato una tv brutta, morbosa, volgare e la sua assenza non può che fare bene alla qualità di una rete, Canale 5, assuefatta da trash e mancanza di gusto e garbo.Almeno così pensavo. Sì, perché togliereda Canale 5 è stato del tutto inutile, oltre che fuorviante: si è creduto, erroneamente e ingenuamente, che bastasse licenziarla per migliorare le sorti della rete.