Al giocatore del Barcellona è stata concessa la registrazione temporanea insieme al compagno di squadra Pau Victor

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-08 21:53:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:A Dani Olmo e Pauunada parte del governo spagnolo nonostante i ripetuti rifiuti da parte della FA spagnola e della Liga nelle ultime settimane.Consiglio spagnolo per lo sport, il Consejo Superior de Deportes CSDha stabilito mercoledì che i due giocatori dovrebbero essere messi a disposizione per la selezione fino a quando non ci sarà una decisione definitiva sul caso.Olmo esono stati entrambi cancellati dalla Liga il 31 dicembre dopo che ilnon ha rispettato la scadenza per dimostrare di essere conforme alle regole del fair play finanziario del campionato.I tentativi del club di tesserare nuovamente i giocatori sono stati respinti dalla FA spagnola (RFEF) e dalla Liga, con il risultato che il club catalano ha presentato un ricorso di 52 pagine e più di 60 documenti di accompagnamento al CSD, il più alto consiglio sportivo della Spagna.